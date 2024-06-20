Удары по Украине. Ночью поражены цели в Днепропетровской, Киевской, Винницкой и других областях

Армия России сегодня, 20 июня, нанесла серию ударов вглубь территории Украины.
Сообщается об использовании разных средств поражения, включая дроны, крылатые ракеты авиабазирования и баллистику.
Мощный взрыв прозвучал на объекте в Днепропетровске. После прилёта началось сильное возгорание.
Также взрывы прогремели под Кривым Рогом. По неподтверждённой пока информации, удар, в том числе, наносился по аэродрому, где базируются Воздушные силы ВСУ.
Удары нанесены и по объектам в Винницкой области. Попадания "по критической инфраструктуре" подтвердили местные власти. Серия взрывов прогремела в Киевской области. Прилёты отмечены в Броварах — туда прилетели несколько "Гераней", уничтожив элементы ПВО врага.
Есть данные о взрывах в Харьковской области. Они стали продолжением вчерашних атак по личному составу ВСУ.
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