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Удары по Украине. Ночью поражены цели в Днепропетровской, Киевской, Винницкой и других областях

20 июня ВС РФ поразили цели в Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях

1:01
Силовые структуры

Армия России сегодня, 20 июня, нанесла серию ударов вглубь территории Украины.

20 июня ВС РФ поразили цели в Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сообщается об использовании разных средств поражения, включая дроны, крылатые ракеты авиабазирования и баллистику.

Мощный взрыв прозвучал на объекте в Днепропетровске. После прилёта началось сильное возгорание.

Также взрывы прогремели под Кривым Рогом. По неподтверждённой пока информации, удар, в том числе, наносился по аэродрому, где базируются Воздушные силы ВСУ.

Удары нанесены и по объектам в Винницкой области. Попадания "по критической инфраструктуре" подтвердили местные власти. Серия взрывов прогремела в Киевской области. Прилёты отмечены в Броварах — туда прилетели несколько "Гераней", уничтожив элементы ПВО врага.

Есть данные о взрывах в Харьковской области. Они стали продолжением вчерашних атак по личному составу ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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