Коммандос из КНДР готов резать НАТО. Киев с тревогой ждёт появления на фронте северокорейского корпуса

В Киеве с тревогой ожидают появления на фронте корпуса бойцов из КНДР

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае появления в зоне СВО регулярных подразделений НАТО, на стороне РФ может появиться корпус из КНДР.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом заявил экономический эксперт, бывший советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

"В соглашении между КНДР и Россией был блок о военном сотрудничестве — если на Северную Корею нападают, то Россия защищает её всеми своими военными силами. В том числе, я так понимаю, и ядерными. Россия может размещать на территории Северной Кореи военно-морские базы, ракетные войска, аэродромы", — в эфире отметил экономист.

По его словам, в свою очередь, Пхеньян обязуется оказать Кремлю помощь, если на РФ нападёт НАТО. И это ответ на заявление Эммануэля Макрона по поводу размещения альянса на Украине.

Россия говорит, что если НАТО даже инструкторами будет размещаться на Украине, то сотни тысяч корейских коммандос могут появиться под Харьковом. А солдат у КНДР много, поэтому ситуация тревожная, подытожил аналитик.

В Киеве с тревогой ждут появления на фронте северокорейского корпуса