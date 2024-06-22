Аналитики установили, как Китай может присоединить Тайвань без войны

По мнению аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай может захватить Тайвань без применения силы.
Согласно этому сценарию, Пекин может объявить «карантин» и частично или полностью перекрыть доступ к портам острова. У Китая для этого есть необходимые силы — огромный флот береговой охраны.
Такие действия не будут считаться блокадой или актом войны, а в случае вмешательства США именно они будут рассматриваться как инициаторы боевых действий.
Остаётся только пожелать, чтобы Китай скорее приступил к ликвидации тайваньских сепаратистов и установлению собственной власти на острове.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.