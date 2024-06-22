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Аналитики установили, как Китай может присоединить Тайвань без войны

Аналитики установили, что Китаю достаточно блокировать Тайвань для овладения им

Силовые структуры

По мнению аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай может захватить Тайвань без применения силы.

Аналитики установили, что Китаю достаточно блокировать Тайвань для овладения им
Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно этому сценарию, Пекин может объявить «карантин» и частично или полностью перекрыть доступ к портам острова. У Китая для этого есть необходимые силы — огромный флот береговой охраны.

Такие действия не будут считаться блокадой или актом войны, а в случае вмешательства США именно они будут рассматриваться как инициаторы боевых действий.

Остаётся только пожелать, чтобы Китай скорее приступил к ликвидации тайваньских сепаратистов и установлению собственной власти на острове. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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