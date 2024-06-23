Жертв могло быть больше: при ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека

В Севастополе из-за ракетного удара ВСУ погибли три человека

2:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ 23 июня устроили ракетную атаку минимум 5 кассетными боеприпасами ATACMS. Нападение было отражено, но и осколки сбитых ракет убили и ранили местных жителей и туристов. В том числе погиб один ребёнок.

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В 12:47 по Москве губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своём Telegram-канале написал, что отражение ракетной атаки завершилось. По предварительной информации, 5 воздушных целей было уничтожено в небе над акваторией в районе.

"Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили 2 человека. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома. В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 кв. м. Пожарные расчеты выехали на место", — отметил он.

Губернатор добавил: об опасных находках надо сразу сообщать по телефонному номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

Силы киевского режима нанесли удар ракетами с кассетной начинкой в день, когда люди поехали на пляжи.

Далее выяснилось, что погибли три мирных жителя, один из них двухлетний ребёнок.

"Ситуация на Учкуевке тяжёлая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы", — добавил в другом посте Развожаев.

Число обратившихся за помощью медиков выросло до 22 человек.

Нужно отметить эпизод со своевременным спасением людей в Учкуевке в укрытии до того, как осколки ракеты здесь упали на пляж.

"Хочу выразить огромную благодарность тем, кто открыл подвальное помещение на Учкуевке, благодаря Вам спаслись очень много людей! Низкий Вам поклон, а также молодому человеку, спасателю, который всех туда проводил и показал, куда бежать! В него попал осколок, с окровавленной головой он продолжал выполнять свои обязанности! Ты Герой! Спасибо Вам!" — написала местная жительница Дарья в чате Севастополя в Telegram.

На данный момент известно, что ранено в итоге около 100 человек.

Минобороны РФ подтвердило, что ракеты несли именно кассетные суббоеприпасы.

Одновременно с отражением атаки было приостановлено движение по Крымскому мосту. Сейчас оно вновь открыто.