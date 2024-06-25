Завершено расследование уничтожения Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

Следственный комитет завершил расследование уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ

В рамках расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, произошедшего в январе, был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Следственного комитета, самолёт был поражён ракетой Patriot, подрыв боевой части которой произошёл перед кабиной экипажа слева по направлению полёта.

У следствия есть информация о том, какие подразделения ВСУ на данный момент имеют на вооружении ракеты Patriot. Работа по установлению конкретных должностных лиц, которые были причастны к организации теракта, продолжается совместно с Министерством обороны.

Руководство Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ было осведомлено о подготовке обмена пленными, которых перевозил упавший в январе Ил-76. Однако, несмотря на это, был отдан приказ об ударе по самолёту, на борту которого находились 65 граждан Украины.

Роковой пуск был произведён из деревни Липцы Харьковской области. В настоящее время в тех местах ведутся бои, село находится в "серой зоне", фактически уже не под контролем ВСУ.

С юридической точки зрения, поскольку пленные солдаты были гражданами Украины, их преднамеренное истребление является уголовно наказуемым и по украинскому законодательству. Однако на той стороне никаких расследований не ведётся.