Российские ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.

29 из них были перехвачены над Белгородской областью, ещё один — над Воронежской. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о трёх атаках дронов на регион. По его данным, в результате этих атак пострадали четыре человека.

В целом, российская ПВО успешно купирует угрозы со стороны беспилотников ВСУ и предотвращает ущерб от их атак.