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Разносит всё в пыль. Украинская армия в ужасе от новых планирующих ФАБ-3000

Опытные боевики ВСУ отказываются воевать из-за ФАБ-3000

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины в ужасе от российских планирующих ФАБ-3000.

Опытные боевики ВСУ отказываются воевать из-за ФАБ-3000
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Об этом в эфире сказал военный корреспондент Марат Хайруллин.

Он напомнил, что ночью был нанесён очень точный удар "трёхтонкой" по штабу 92-й омбр ВСУ. Также туда прилетела ещё ФАБ-1500. Позавчера там применялись точечно "пятисотки" и ФАБ-3000 по окрестностям психбольницы.

"Любимая история украинцев — окопаться или укрыться в многоэтажках, а потом глумиться в социальных сетях: "Попробуйте нас взять!". Позавчера в Волчанске ФАБ-3000 ударили по этой цитадели: два здания в пыль", — отметил военкор.

Уже из-за этого отказываются воевать опытные батальоны, подытожил Хайруллин.

В пыль снесло: противник в ужасе от ФАБ-3000
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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