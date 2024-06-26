Зеленский потребовал от командования ВСУ начать показательное наступление перед саммитом НАТО

ВСУ готовы начать показательное наступление перед июльским саммитом НАТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский всё ещё проводит ставку армии Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

В этот раз он потребовал от командования ВСУ подготовить показательное наступление армии Украины перед саммитом альянса НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле.

На данный момент в ВСУ усилено свозятся мобилизованные для наступления. Особо отмечается низкий боевой дух этих солдат, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что это отразится на качестве "контрнаступления".

Главкому ВСУ Александру Сырскому уже дали понять, что, если он не выполнит поставленную задачу, то глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассмотрит его отставку.

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