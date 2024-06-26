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Почему сотрудники полиции из Тюмени несут службу в Дагестане: правда раскрыта

Стало известно, почему сотрудники полиции из Тюмени несут службу в Дагестане

1:38
Силовые структуры

23 июня в Дагестане произошли теракты. В Махачкале и Дербенте террористы атаковали храмы и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В столкновении с боевиками погиб полицейский из Тюменской области Виталий Мезенцев. По предварительным данным, жертвами терактов стали 20 человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.

Стало известно, почему сотрудники полиции из Тюмени несут службу в Дагестане
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Почему тюменские полицейские несут службу в Дагестане, объяснил анонимный источник tmn. aif.ru, бывший сотрудник правоохранительных органов. Он несколько раз был в командировке в этом регионе и знаком с условиями работы стражей порядка.

"Дагестан — специфическая и "взрывоопасная" республика, поэтому туда отправляют правоохранителей из разных регионов. Несколько сотен полицейских работают там по полгода, поддерживая общественный порядок. Командировки проходят только по желанию, никого не заставляют", — рассказал он.

В социальных сетях пользователи, посмотревшие видео, задавались вопросом, почему полицейские были без бронежилетов. Некоторые предполагали, что это из-за нехватки средств защиты, сообщает tmn.aif.ru.

"Это точно не так, — уточнил наш источник. — Бронежилеты есть у всех. Но из-за невыносимой жары их часто снимают в машине".

Также бывший правоохранитель подчеркнул, что перед долгосрочной командировкой полицейские проходят тщательную подготовку и отрабатывают все необходимые навыки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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