Почему сотрудники полиции из Тюмени несут службу в Дагестане: правда раскрыта

23 июня в Дагестане произошли теракты. В Махачкале и Дербенте террористы атаковали храмы и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В столкновении с боевиками погиб полицейский из Тюменской области Виталий Мезенцев. По предварительным данным, жертвами терактов стали 20 человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.
Почему тюменские полицейские несут службу в Дагестане, объяснил анонимный источник tmn. aif.ru, бывший сотрудник правоохранительных органов. Он несколько раз был в командировке в этом регионе и знаком с условиями работы стражей порядка.
"Дагестан — специфическая и "взрывоопасная" республика, поэтому туда отправляют правоохранителей из разных регионов. Несколько сотен полицейских работают там по полгода, поддерживая общественный порядок. Командировки проходят только по желанию, никого не заставляют", — рассказал он.
В социальных сетях пользователи, посмотревшие видео, задавались вопросом, почему полицейские были без бронежилетов. Некоторые предполагали, что это из-за нехватки средств защиты, сообщает tmn.aif.ru.
"Это точно не так, — уточнил наш источник. — Бронежилеты есть у всех. Но из-за невыносимой жары их часто снимают в машине".
Также бывший правоохранитель подчеркнул, что перед долгосрочной командировкой полицейские проходят тщательную подготовку и отрабатывают все необходимые навыки.
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