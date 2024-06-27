Сожжены "Тосочкой". В Часове Яре уничтожена группа наёмников НАТО и националистов "Кракена"*

В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России на Артёмовском направлении уничтожила группу наёмников НАТО и боевиков ВСУю

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

В Часове Яре ВС РФ нанесли массированный удар по месту дислокации боевиков "Кракена"* и "Афина", а также наёмников в многоэтажном районе.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, отмечая, что удар был нанесён расчётом ТОС-2 "Тосочка". При этом в тяжёлой огнеметной системе ВС РФ использовали термобарические боеприпасы — на кадрах видны характерные сигналы тепловизора.

В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём. Российская армия постепенно окружает населённый пункт, а бандеровцы жалуются на обстрелы их позиций планирующими бомбами и "всеми видами вооружения".

* - признан террористическим и запрещен в РФ.

ВС РФ уничтожили группу наёмников НАТО и укронацистов в Часов Яре