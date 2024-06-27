Армия России на Артёмовском направлении уничтожила группу наёмников НАТО и боевиков ВСУю
В Часове Яре ВС РФ нанесли массированный удар по месту дислокации боевиков "Кракена"* и "Афина", а также наёмников в многоэтажном районе.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, отмечая, что удар был нанесён расчётом ТОС-2 "Тосочка". При этом в тяжёлой огнеметной системе ВС РФ использовали термобарические боеприпасы — на кадрах видны характерные сигналы тепловизора.
В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём. Российская армия постепенно окружает населённый пункт, а бандеровцы жалуются на обстрелы их позиций планирующими бомбами и "всеми видами вооружения".
* - признан террористическим и запрещен в РФ.
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