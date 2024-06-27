Политолог Бубнов рассказал, что Украина ещё

Ситуация на поле боя для ВСУ складывается неблагоприятным образом, тем не менее речи о признании реалий на Украине нет, и боевые действия продолжаются.
Ежедневно пограничники Украины сталкиваются с десятками, а иногда и сотнями людей, пытающихся избежать мобилизации. Некоторые из них погибают при попытке пересечения границы, другие тонут в реке Тиса. Неизвестно, скольким удаётся обойти патрули и минное поле, но никто из них не хочет возвращаться обратно.
Недавно 100 украинцев попытались выехать из страны на автобусах через границу Одесской области. Они планировали пересечь границу пешком, и правоохранитель помогал водителям найти объездные пути, чтобы избежать блокпостов. Однако их задержали. Те, кто пытался сбежать, заплатили от 5 000 до 18 500 долларов.
Кроме того, значительно возросло число желающих сдаться российским войскам. Многие из них погибают от заградотрядов или сослуживцев. В ближайшее время на Украину прибудут истребители F-16, а также продолжается накопление вооружения.
Означает ли это, что противник готовится не к решающей битве, а к удару по системам ПВО, Запорожской АЭС, Крымскому мосту и другим стратегическим объектам? Сможет ли ВСУ собрать достаточно живой силы для нового генерального сражения? Возможно также, они продолжат воевать "на удалёнке"?
Эти вопросы NewsInfo обсудил с Александром Бубновым, доцентом кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Означают ли перечисленные факторы, что Украина готовится к серьёзному нападению?
"Безусловно, могут. Для них это единственный шанс до выборов в США — переломить ход боевых действий в свою пользу, обозначить какой-то успех. Поэтому все имеющиеся возможности они постараются использовать. И массовую мобилизацию, чтобы нагнать "пушечного мяса" на фронт, и американские самолёты, чтобы нейтрализовать нашу бомбардировочную авиацию. И попытки уничтожить ПВО. Я думаю, что с их стороны это было бы логично. Другой вопрос: получится ли у них с учётом того, что Россия будет противодействовать?", — отметил политолог.
Речь идёт о грядущем крупном сражении? Или у Вооружённых сил Украины (ВСУ) недостаточно сил для этого, и они будут использовать только ракетные удары и налёты дронов на расстоянии?
"Я считаю, что они попробуют достичь какого-то успеха на земле. Например, выбить наши войска из Харьковской области или даже попробовать взять реванш за прошлогодние наступления в Запорожской области. Попробовать разрезать наши войска и выйти к Азовскому морю. Этого вполне можно ожидать. Им нужно как можно больше "пушечного мяса", ведь наступление всегда очень прожорливо, особенно на подготовленные позиции. В нынешних реалиях масштабное наступление требует очень больших жертв", — предположил Александр Бубнов.
Вероятно, обстрелы наших территорий будут продолжаться?
"Безусловно, это их первый козырь — попробовать нанести ущерб российской экономике, продемонстрировать неприемлемый урон, чтобы Москва была готова согласиться на их условия. Я думаю, что это американская задумка, которую они пытаются реализовать. А второй — это попытка взять реванш на земле. Два шанса", — заключил политолог.
Таким образом, несмотря на доминирование российской армии на поле боя, тем не менее следует сохранять бдительность, поскольку враг морально ещё не сломлен и к капитуляции не готов.
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