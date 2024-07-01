Украина готовит вторжение в Беларусь? Эксперт предупреждает о грядущем крахе Киева

Капитан первого ранга Дандыкин раскритиковал действия украинских военных

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия выразила обеспокоенность по поводу увеличения концентрации украинских войск в Житомирской области на границе с Беларусью.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскритиковал действия украинских военачальников, подчеркнув, что Беларусь — союзное государство России, где размещено тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Он отметил, что Украина уже давно провоцирует Минск, отправляя беспилотники и совершая аморальные действия. Дандыкин предположил, что Украина может попытаться отправить диверсионные группы в Беларусь, но такие действия приведут к серьёзным последствиям для Киева, учитывая близость границы к столице Украины.