Западные журналисты обеспокоены потерями в украинской авиации

Forbes: Украина не может позволить себе такие потери авиации

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина не может допустить таких потерь в авиации, как при ударе по авиабазе ВСУ в Миргороде.

Об этом пишет журнал Forbes после вчерашних ударов по авиабазе, где были поражены истребители Су-27. За последние девять месяцев на земле были уничтожены как минимум пять самолётов. В том числе это произошло в прифронтовых Миргороде и Долгинцево, сообщает журнал.

Forbes также отмечает, что если истребители F-16 и "Миражи" будут базироваться на открытых аэродромах недалеко от линии фронта, они будут так же уязвимы, как и советская авиация.

Таким образом, после удара ВКС по аэродрому в Миргороде стремление поставить Украине F-16 может снизиться.