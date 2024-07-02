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Западные журналисты обеспокоены потерями в украинской авиации

Forbes: Украина не может позволить себе такие потери авиации

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Силовые структуры

Украина не может допустить таких потерь в авиации, как при ударе по авиабазе ВСУ в Миргороде.

Об этом пишет журнал Forbes после вчерашних ударов по авиабазе, где были поражены истребители Су-27. За последние девять месяцев на земле были уничтожены как минимум пять самолётов. В том числе это произошло в прифронтовых Миргороде и Долгинцево, сообщает журнал.

Forbes также отмечает, что если истребители F-16 и "Миражи" будут базироваться на открытых аэродромах недалеко от линии фронта, они будут так же уязвимы, как и советская авиация.

Таким образом, после удара ВКС по аэродрому в Миргороде стремление поставить Украине F-16 может снизиться. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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