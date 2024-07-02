Западные журналисты обеспокоены потерями в украинской авиации

Украина не может допустить таких потерь в авиации, как при ударе по авиабазе ВСУ в Миргороде.
Об этом пишет журнал Forbes после вчерашних ударов по авиабазе, где были поражены истребители Су-27. За последние девять месяцев на земле были уничтожены как минимум пять самолётов. В том числе это произошло в прифронтовых Миргороде и Долгинцево, сообщает журнал.
Forbes также отмечает, что если истребители F-16 и "Миражи" будут базироваться на открытых аэродромах недалеко от линии фронта, они будут так же уязвимы, как и советская авиация.
Таким образом, после удара ВКС по аэродрому в Миргороде стремление поставить Украине F-16 может снизиться.
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