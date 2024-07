Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?

Компании России и Китая либо уже сделали, либо находятся в процессе создания беспилотника-камикадзе, прототипом которого стал БПЛА "Герань-2".

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine, CC BY 4.0