Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?

Компании России и Китая либо уже сделали, либо находятся в процессе создания беспилотника-камикадзе, прототипом которого стал БПЛА "Герань-2".
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Переговоры между РФ и КНР проходили еще в 2023 году, а значит, вполне вероятно, что совсем скоро над украинскими военными объектами появятся новые модификации беспилотных аппаратов, утверждают западные источники.
Аналитики издания считают это очередным доказательством, что Пекин способен оказывать Москве военную помощь, в том числе, и вооружением, чего на Западе опасаются больше всего.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.