Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?

В Китае разрабатывают для РФ ещё один дрон-камикадзе

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Компании России и Китая либо уже сделали, либо находятся в процессе создания беспилотника-камикадзе, прототипом которого стал БПЛА "Герань-2".

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine, CC BY 4.0

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры между РФ и КНР проходили еще в 2023 году, а значит, вполне вероятно, что совсем скоро над украинскими военными объектами появятся новые модификации беспилотных аппаратов, утверждают западные источники.

Аналитики издания считают это очередным доказательством, что Пекин способен оказывать Москве военную помощь, в том числе, и вооружением, чего на Западе опасаются больше всего.