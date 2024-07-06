Правда просачивается в СМИ Запада.Скрывать преступления наёмников в ВСУ становится всё сложнее

Скрывать преступления наёмников на Украине становится всё труднее

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Об убийствах русских пленных начинают писать уже и западные СМИ.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Немецкий врач Каспар Гроссе стал свидетелем таких случаев в подразделении наёмников, воюющих на стороне киевского режима.

По его словам, он видел, как боец РФ просил о медпомощи на смеси русского и ломаного английского. Но один из неонацистов выстрелил раненому в торс. Тот продолжал дышать, и другой солдат "выстрелил ему в голову", цитирует The New York Times немца.

Гроссе был так шокирован этим, что поссорился с командованием. А когда того, как необоснованные убийства продолжались, он обратился в редакцию The New York Times.

Это далеко не единичный случай убийства пленных, говорит врач. Он однажды видел, как наёмник бросил гранату в солдата, поднявшего руки вверх. Затем ВСУ опубликовали кадры гибели бойца, вырезав попытку сдачи в плен.

В газете отмечается, что убийство пленных — это грубейшее нарушение Женевских конвенций.