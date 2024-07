Сергей Лавров предрёк скорый ответ на удар США по Крыму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с Павлом Зарубиным предрёк неминуемый и скорый ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0