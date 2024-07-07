Сергей Лавров предрёк скорый ответ на удар США по Крыму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с Павлом Зарубиным предрёк неминуемый и скорый ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня.
Он отметил, что президент Владимир Путин неслучайно подробно рассказал о принципе наведения американских ракет и напомнил, что любому рационально мыслящему человеку понятно, что подобного рода оружие используется американскими специалистами, и все заверения американских военных, пытающихся переложить всю ответственность за применение этих систем на ВСУ, являются ложью. Таким образом, ответ остаётся за РФ, причём этот ответ будет в сторону США, а не киевского режима.
...ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе РФ "в обозримом будущем узнаете".
Следует отметить, что среди граждан США уже находятся трезво мыслящие люди, которые справедливо опасаются чрезмерной эскалации и вопрошают, что бы сделал Вашингтон, если бы с территории третьего государства российские ракеты прилетели бы по пляжу во Флориде?
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