Сергей Лавров предрёк скорый ответ на удар США по Крыму

Сергей Лавров об ударе по Севастополю 23 июня: "Ответ будет в обозримом будущем"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с Павлом Зарубиным предрёк неминуемый и скорый ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня.

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Он отметил, что президент Владимир Путин неслучайно подробно рассказал о принципе наведения американских ракет и напомнил, что любому рационально мыслящему человеку понятно, что подобного рода оружие используется американскими специалистами, и все заверения американских военных, пытающихся переложить всю ответственность за применение этих систем на ВСУ, являются ложью. Таким образом, ответ остаётся за РФ, причём этот ответ будет в сторону США, а не киевского режима.

...ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе РФ "в обозримом будущем узнаете".

Следует отметить, что среди граждан США уже находятся трезво мыслящие люди, которые справедливо опасаются чрезмерной эскалации и вопрошают, что бы сделал Вашингтон, если бы с территории третьего государства российские ракеты прилетели бы по пляжу во Флориде?