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На какой вопрос Владимир Путин и Владимир Зеленский дали одинаковый ответ Орбану?

0:54
Силовые структуры

В поисках путей мирного урегулирования на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и Москву и установил, что "позиции сторон критически далеки".

На какой вопрос Владимир Путин и Владимир Зеленский дали одинаковый ответ Орбану?
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским 2 июля и Владимиром Путиным 5 июля он предложил обсудить возможность ограниченного по времени перемирия. 

При диаметральности позиций нашёлся вопрос, на который оба собеседника Орбана ответили идентично. По словам Орбана, оба президента ответили одинаково: они считают, что временное прекращение огня даст преимущество противной стороне.

В настоящее время Виктор Орбан посещает с визитами Китай и США, где продолжает обсуждать пути мирного урегулирования на Украине. В Китае его позиция нашла поддержку. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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