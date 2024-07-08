На какой вопрос Владимир Путин и Владимир Зеленский дали одинаковый ответ Орбану?

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В поисках путей мирного урегулирования на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и Москву и установил, что "позиции сторон критически далеки".

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским 2 июля и Владимиром Путиным 5 июля он предложил обсудить возможность ограниченного по времени перемирия.

При диаметральности позиций нашёлся вопрос, на который оба собеседника Орбана ответили идентично. По словам Орбана, оба президента ответили одинаково: они считают, что временное прекращение огня даст преимущество противной стороне.

В настоящее время Виктор Орбан посещает с визитами Китай и США, где продолжает обсуждать пути мирного урегулирования на Украине. В Китае его позиция нашла поддержку.