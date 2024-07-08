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Слив Байдена: политолог раскрыл детали политических интриг в США

Политолог Ищенко: миротворческие настроения по Украине связаны с изменениями в США

1:33
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что активизация миротворческих обсуждений по Украине и масштабный тур премьер-министра Венгрии Виктора Орбана связаны с изменениями в США. Он считает, что президент США Джо Байден не случайно "провалился" на дебатах с Дональдом Трампом. По мнению Ищенко, демократы намеренно "сливают" главу Белого дома до партийного съезда, который запланирован на 19-22 августа, сообщает "Военное дело".

Политолог Ищенко: миротворческие настроения по Украине связаны с изменениями в США
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"Считаю, что значительная часть демократов сейчас действует против Байдена. Им ближе позиция Трампа — давайте попробуем заключить перемирие на американских условиях. Поэтому они начали сливать старика, показывая его во всей красе", — заявил политолог.

По мнению Ищенко, значительная часть американской политической элиты поддерживает идею перемирия на Украине, тогда как оставшаяся часть предпочитает продолжать войну и нагнетание. В текущих условиях важно понимать, о чем можно вести переговоры.

Политолог также отметил, что Трамп сейчас не может совершить мировое турне и консультировать союзников, поэтому западные политики обратились к Орбану, который выступает за мир. Ищенко считает, что венгерский премьер провел своеобразный "зондаж" мнений глав государств.

На основе этой информации американские политические элиты будут выстраивать свою дальнейшую стратегию по украинскому мирному процессу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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