Военный эксперт оценил шансы столкновения польской и российской авиации

Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты из-за повышенной активности дальней авиации России. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что полеты российских Воздушно-космических сил проводятся в соответствии с международными правилами.
Военный блогер Алексей Живов сообщил "Радио 1", что Польша поднимает свои истребители для перехвата возможных ракет, таких как Х-65, Х-101 и Х-555, которые могут попасть на их территорию.
По мнению Живова, рисков для стратегических бомбардировщиков России нет, так как они не подлетают к границам Польши и Украины. Стратегическая авиация, включая Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, запускает ракеты на дистанции до 5 тысяч километров и возвращается на базу без приближения к воздушному пространству Польши.
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