Военный эксперт оценил шансы столкновения польской и российской авиации

Польша подняла истребители из-за активности российской авиации

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты из-за повышенной активности дальней авиации России. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что полеты российских Воздушно-космических сил проводятся в соответствии с международными правилами.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Военный блогер Алексей Живов сообщил "Радио 1", что Польша поднимает свои истребители для перехвата возможных ракет, таких как Х-65, Х-101 и Х-555, которые могут попасть на их территорию.

По мнению Живова, рисков для стратегических бомбардировщиков России нет, так как они не подлетают к границам Польши и Украины. Стратегическая авиация, включая Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, запускает ракеты на дистанции до 5 тысяч километров и возвращается на базу без приближения к воздушному пространству Польши.