Военный эксперт оценил шансы столкновения польской и российской авиации

Your browser does not support the audio element.

Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты из-за повышенной активности дальней авиации России. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что полеты российских Воздушно-космических сил проводятся в соответствии с международными правилами.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0