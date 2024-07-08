Шло совещание. В Кривом Роге уничтожен командный пункт бункерного типа с офицерами ВСУ

В Кривом Роге уничтожен штаб-бункер с командованием ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кривом Роге российские ракеты уничтожили командный пункт бункерного типа, где в тот момент находились офицеры ВСУ.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Сообщается, что в момент удара в бункере проходило большое селекторное совещание.

Также есть информация, что в Кривом Роге были уничтожены два цеха по производству беспилотников самолётного типа, цеха предприятия располагались в плотной жилой застройке.

Вынос производственных мощностей за пределы жилого фонда был бы вкладом в процесс деэскалации. Но ВСУ продолжают прикрываться гражданским населением.

Наличие рядом мирных объектов будет на совести киевского режима, тех бандеровцев, кто решает, где будет размещаться опасное производство.