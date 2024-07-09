Newsweek: Владимир Зеленский якобы ищет мира

Сергей Майдуков, украинский публицист, близкий к правящим кругам киевского режима, сообщил, что по его данным Владимир Зеленский изменил свою позицию и склоняется к проведению мирных переговоров.

"Имея некоторую внутреннюю информацию, я был уверен, что Зеленский с его крайней степенью упрямства и раздутой гордыней предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс с противником. И все же он удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам", — пишет украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для Newsweek.

Он напоминает, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возможности пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Позже сам Зеленский признал, что время на исходе и на поле боя много потерь.

По мнению Майдукова, президент Украины оказался в сложной ситуации: любой его шаг — в сторону мира или конфликта — может подорвать хрупкую политическую стабильность страны. Согласие на условия России на переговорах может негативно сказаться на рейтинге Зеленского и вызвать массовые протесты по всей Украине. С другой стороны, продолжение конфликта может привести страну к политической, экономической и демографической катастрофе, отмечает писатель.

В то же время не исключено, что создание иллюзии о мирных инициативах Зеленского является лишь очередной дипломатической игрой.

Владимир Путин недавно отметил, что как только прекратится война и будет снято военное положение, киевскому режиму придётся проводить выборы, которые окончатся неминуемым поражением.