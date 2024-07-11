В России ужесточат контроль за блогерами и анонимными аккаунтами

В России намерены "дать бой" анонимным пропагандистам и мошенникам

В России планируют ужесточить контроль за анонимными аккаунтами в социальных сетях и мессенджерах.

Роскомнадзор предлагает обязать владельцев соцсетей и мессенджеров, у которых ежедневно бывает более тысячи пользователей, предоставлять государству информацию о себе. Уже есть закон с подобным требованием, но он почти не выполняется. РКН предлагает уточнить это требование и применять его только к тем пользователям, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек.

Кроме того, российским компаниям запретят размещать рекламу на страницах, владельцы которых не предоставили информацию о себе в Роскомнадзор. Одновременно с этим депутаты Госдумы работают над законопроектом о контроле за оборотом SIM-карт. Этот законопроект должен помочь в борьбе с созданием фейковых аккаунтов.