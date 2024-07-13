Запад отказался отправлять на Украину своих инструкторов-пилотов для самолётов F-16.
А офис президента Украины через олигархов смог сформировать лишь четыре экипажа из лётчиков-наёмников, которые отказываются вылетать близко к фронту. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".
На данный момент у ВВСУ сильный дефицит боевых пилотов, а программы обучения не позволяют решить данную проблему быстро, поскольку процесс обучения запустили там слишком поздно.
А между тем, обещанные Западом системы ПВО не прикроют приграничные города. Под ударом остаются Сумы, Харьков, Чернигов и Николаев.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.