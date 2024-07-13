Дурных нема, булы — повымыралы. Запад отказался отправлять на Украину своих инструкторов-пилотов для F-16

Лётчики-инструкторы для самолётов F-16 боятся ехать на Украину

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад отказался отправлять на Украину своих инструкторов-пилотов для самолётов F-16.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

А офис президента Украины через олигархов смог сформировать лишь четыре экипажа из лётчиков-наёмников, которые отказываются вылетать близко к фронту. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".

На данный момент у ВВСУ сильный дефицит боевых пилотов, а программы обучения не позволяют решить данную проблему быстро, поскольку процесс обучения запустили там слишком поздно.

А между тем, обещанные Западом системы ПВО не прикроют приграничные города. Под ударом остаются Сумы, Харьков, Чернигов и Николаев.