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Дурных нема, булы — повымыралы. Запад отказался отправлять на Украину своих инструкторов-пилотов для F-16

Лётчики-инструкторы для самолётов F-16 боятся ехать на Украину

0:44
Силовые структуры

Запад отказался отправлять на Украину своих инструкторов-пилотов для самолётов F-16.

Лётчики-инструкторы для самолётов F-16 боятся ехать на Украину
Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

А офис президента Украины через олигархов смог сформировать лишь четыре экипажа из лётчиков-наёмников, которые отказываются вылетать близко к фронту. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".

На данный момент у ВВСУ сильный дефицит боевых пилотов, а программы обучения не позволяют решить данную проблему быстро, поскольку процесс обучения запустили там слишком поздно.

А между тем, обещанные Западом системы ПВО не прикроют приграничные города. Под ударом остаются Сумы, Харьков, Чернигов и Николаев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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