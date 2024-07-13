Расследование взрывов "Северных потоков" показало отсутствие "виновников"

Швеция установила, что никому невозможно предъявить обвинение во взрывах на потоках

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правительство Швеции закрыло расследование о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". По словам шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, расследование не принесло результатов.

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"Следователи использовали стандартные для таких случаев методы и пришли к выводу, что не могут никому предъявить обвинение", сказал он в интервью журналу Time.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года, в результате 3 из 4 трубопроводов были выведены из строя. Практически сразу подозрение пало на США, и через "расследование" Сеймура Хёрша американские власти подтвердили свою причастность к этой диверсии и даже представили примерную схему спецоперации. Расследование сразу начали в трёх странах: Германии, Дании и Швеции, однако фактически датские и шведские расследования окончились ничем, если они и проводились. Германия скрывает результаты расследования, поскольку они могут бросить тень на нынешнего канцлера Олафа Шольца.