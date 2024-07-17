Узнали, зачем учебно-пилотажный Grob Королевских ВВС кружил над Украиной этой ночью

Аналитик Пылаев допустил обучение пилотов на британском самолёте над Украиной

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ночь на среду Flightradar зафиксировал британский военный самолёт в воздушном пространстве Украины, закрытом с 24 февраля 2022 года. Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 Королевских ВВС появился в 18.26 мск над Кировоградской областью, кружил над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями и пропал с онлайн-радара примерно в 1.32 мск в районе села Чабановка в Закарпатской области.

Фото: Flickr by Steve Lynes, CC BY 2.0

Сложно строить версии без достаточной информации, прокомментировал странный полёт политический аналитик Александр Пылаев в разговоре с Pravda.Ru.

"Возможно, это такая форма обучения украинских пилотов, так, чтобы они летали на британском самолёте — вроде как его не собьёшь, — предположил он. — Хотя странно это делать над украинской территорией".

"Объективно тут крайне мало исходных данных, чтобы что-то более-менее не болтологически об этом рассуждать", — признал эксперт.

"Может быть, они реально решили таким кривым боком почему-то учить украинских пилотов на украинской территории на британской технике. А можно на него просто подвесить какой-нибудь блок радиотехнической разведки. Всё, что угодно", — подытожил он.

Пылаев усомнился, что такие полёты проходят на регулярной основе, но с выключенными транспондерами во избежание отображения на сайте Flightradar. "Потому что самолёт с выключенными транспондерами над территорией ведения боевых действий — это цель. Конечно, они горячие ажиотажные ребята, но не до такой степени, чтобы просто убиваться. С большой вероятностью он будет просто сбит. Всё-таки там у нас не тотальное, но преимущество в воздухе у нас есть", — объяснил он.