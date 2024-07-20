Израиль нанёс авиаудары по Йемену

Израильские ВВС атаковали нефтебазу хуситов в Йемене

Портал Axios сообщил, что Израиль нанёс первые прямые удары по территории Йемена. ВВС Израиля атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда.

Телеканал Al Masirah сообщил о жертвах и раненых в результате израильского налёта на порт Ходейды в Йемене.

Армия Израиля заявила, что истребители нанесли удары по объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль, произошедших в последние месяцы. Министр обороны Израиля заявил, что пожар в Ходейде «виден по всему Ближнему Востоку» и «его значение понятно». Он также отметил, что хуситы атаковали Израиль более 200 раз, и только когда пострадали граждане еврейского государства, Израиль ответил.

В то же время представители хуситов заявили, что ощутимого ущерба удары Израиля Йемену не нанесли.