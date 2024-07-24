Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая российская стратегия Cats on Duty выйдет 29 июля 2024 года на PC
Билеты на перелёты внутри России подорожали
Опубликован список самых популярных сериалов первого полугодия 2024 года
В Турции схвачен подозреваемый в утреннем покушении на офицера ГРУ
Как придать резине новизну без использования автохимии
Почему кофе может вызвать повышенную потливость
Ветеринары объяснили, почему кошка перестала ходить в лоток
Оксана Самойлова узнала, что её используют на турецком телевидении
Сметана улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет
Военный эксперт Николайчук объяснил сложности использования F-16 на Украине

Истребители F-16 на Украине использовать не смогут использовать на передовой

Силовые структуры

Военный эксперт Игорь Николайчук в интервью NewsInfo.ru заявил, что истребители F-16 не предназначены для использования на передовой. Он пояснил это, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что эти самолёты не смогут подлетать ближе чем на 40 километров к линии фронта.

"Самолеты F-16, если правильно журналисты поняли Сырского, не будут подлетать к фронту по одной простой причине: дальность действия его оружия намного перекрывает диапазон с аэродрома взлета или от какой-то зоны до зоны поражения. То есть все очень элементарно, Ватсон. Взлетел F-16. Его преимущество в том, что он хорошо защищен от поражения средствами ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы и прочее", — сказал он.

Как сообщил источник NewsInfo. Ru, истребители способны к маскировке.

"Вот он лёг на боевой курс и выпустил управляемую ракету, которая будет лететь сколько-то километров, сколько ей положено, и настигнет цели где-то там, где ей положено тоже, будет указано. При этом никто, конечно, этот самолет не попытается сбить, потому что-либо он будет вне зоны досягаемости наших всех сил ПВО, либо надо запускать специально истребители и вторгаться в глубокое воздушное пространство Украины, а там тоже своя ПВО, там тоже "Патриотов" и С-300 понатыкано, и рисковать нашим самолетом", — добавил Николайчук

Эксперт считает, что F-16 будут применяться для запуска ракет по российским войскам или объектам на территории России из глубины территории Украины.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Политолог Войтоловская: "Для победы Камале Харрис достаточно завоевать семь штатов"
В Турции схвачен подозреваемый в утреннем покушении на офицера ГРУ
Как придать резине новизну без использования автохимии
Почему кофе может вызвать повышенную потливость
Ветеринары объяснили, почему кошка перестала ходить в лоток
Оксана Самойлова узнала, что её используют на турецком телевидении
Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США
Сметана улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет
Как обрезать и подкормить розы в июле?
В Китае отметили резкую реакцию Японии на санкции России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников