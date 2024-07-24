Военный эксперт Николайчук объяснил сложности использования F-16 на Украине

Военный эксперт Игорь Николайчук в интервью NewsInfo.ru заявил, что истребители F-16 не предназначены для использования на передовой. Он пояснил это, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что эти самолёты не смогут подлетать ближе чем на 40 километров к линии фронта.
"Самолеты F-16, если правильно журналисты поняли Сырского, не будут подлетать к фронту по одной простой причине: дальность действия его оружия намного перекрывает диапазон с аэродрома взлета или от какой-то зоны до зоны поражения. То есть все очень элементарно, Ватсон. Взлетел F-16. Его преимущество в том, что он хорошо защищен от поражения средствами ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы и прочее", — сказал он.
Как сообщил источник NewsInfo. Ru, истребители способны к маскировке.
"Вот он лёг на боевой курс и выпустил управляемую ракету, которая будет лететь сколько-то километров, сколько ей положено, и настигнет цели где-то там, где ей положено тоже, будет указано. При этом никто, конечно, этот самолет не попытается сбить, потому что-либо он будет вне зоны досягаемости наших всех сил ПВО, либо надо запускать специально истребители и вторгаться в глубокое воздушное пространство Украины, а там тоже своя ПВО, там тоже "Патриотов" и С-300 понатыкано, и рисковать нашим самолетом", — добавил Николайчук
Эксперт считает, что F-16 будут применяться для запуска ракет по российским войскам или объектам на территории России из глубины территории Украины.
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