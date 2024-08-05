Военкор Лисицын: как казаки бьют врага на Северском направлении. ВИДЕО

Военкор Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале кадры о том, как на фронте продвигается 6-я Гвардейская казачья бригада им. М. Платова.
Наши казаки подошли вплотную к Верхнекаменскому на Северском направлении.
Казаки выбивают ВСУ-шников из их блиндажей и опорных пунктов с помощью FPV дронов, артиллерии, а также сбрасывают им снаряды на головы с помощью БПЛА. Как это происходит — смотрите в репортаже.
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