Военкор Лисицын: как казаки бьют врага на Северском направлении. ВИДЕО

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военкор Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале кадры о том, как на фронте продвигается 6-я Гвардейская казачья бригада им. М. Платова.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Наши казаки подошли вплотную к Верхнекаменскому на Северском направлении.

Казаки выбивают ВСУ-шников из их блиндажей и опорных пунктов с помощью FPV дронов, артиллерии, а также сбрасывают им снаряды на головы с помощью БПЛА. Как это происходит — смотрите в репортаже.