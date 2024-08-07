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Российский контрудар отбросит ВСУ в Сумской области

Силовые структуры

Российская армия всю ночь 7 августа из Курской области наносила ракетные удары и работали ВКС РФ по украинским тылам в Харькове и Сумах.

Российский контрудар отбросит ВСУ в Сумской области
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Туда же ночью прилетело не менее 20 дронов-камикадзе, которые до сих пор кружат над Украиной совершая доразведку ситуации.

"Никакой "второй волны" атак ВСУ, вопреки вбросам, не случилось. Ни ночью, ни утром. Все боеспособные силы противника кончились вчера. Все что они "собрали", ночью отошло ещё дальше от границы. Остатки дожимаем прямо сейчас с рассветом", — пишет Telegram-канал Condottiero.

По словам блогера, сегодня должна быть "обратка", которая позволит армии России продвинуться, расширяя зону контроля по всему этому фронту.

Атака ВСУ на Курскую область | Cуджа под обстрелом | Бои в приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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