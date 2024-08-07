В предчувствии виселицы. Зеленский в отчаянии ждёт, что Запад вступит в войну с Россией

Владимир Зеленский всё ещё ждёт, что Запад ему поможет

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Состояние бывшего президента Украины Владимира Зеленского сейчас можно описать одним тезисом — отчаяние.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Причины просты: приближающиеся американские выборы, где уже и кандидат от демпартии не кажется "мессией для Киева"; трудности с поставками самолётов F-16, где он радовался на публику, хотя их количество ничтожно мало; вечные обещания провести свою "мирную конференцию" с участием Кремля, но какой-то конкретики всё нет.

Однако киевский режим всё ещё трепыхается, невзирая на прошлые заявления кураторов, Зеленский опять решил попытать удачи, обсудив с хозяевами возможность сбития русских ракет над Украиной.

"Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые бьют по Украине в направлении наших соседей", — отметил экс-президент Украины.

На все доводы НАТО, что этого они уж точно делать не будут, Зеленский, привыкший к частым отказам, заявил, что Запад "боится излишней эскалации", а Киев продолжит "продавливать эту тему".

Это одна из последних его попыток как-то влиять на своих партнёров. Но Запад уже видит, что конец Незалежной близок, хотя не говорит Зеленскому это открыто, а значит, он предпринимает всё более отчаянные попытки втянуть в войну своих хозяев.