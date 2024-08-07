Блогер Андрей Куршин* получил 6,5 лет колонии за фейки о русской армии

Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Андрей Куршин*, администратор Telegram-канала Moscow Calling, который был признан иностранным агентом, был приговорён к 6,5 годам колонии за распространение недостоверной информации об армии. Эту информацию РИА Новости сообщили в суде.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Андрей Куршин — администратор Telegram-канала Moscow calling.

Участвовал в боевых действиях на стороне ДНР в 2014–2015 годах.

В 2021 году создал Telegram-канал, а в 2022-м начал освещать военный конфликт России и Украины. Потом он говорил, что "разошёлся во взглядах с Z-патриотами".

В августе 2023 года Андрея Куршина задержали, обвинив в распространении заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России. 1 сентября 2023 года его отправили под домашний арест.

7 августа 2024 года Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор Андрею Куршину. Блогер получил 6,5 лет колонии общего режима. Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Андрей Куршин признан иностранным агентом на территории России.