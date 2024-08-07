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Блогер Андрей Куршин* получил 6,5 лет колонии за фейки о русской армии

Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии

1:26
Силовые структуры

Андрей Куршин*, администратор Telegram-канала Moscow Calling, который был признан иностранным агентом, был приговорён к 6,5 годам колонии за распространение недостоверной информации об армии. Эту информацию РИА Новости сообщили в суде.

Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Андрей Куршин — администратор Telegram-канала Moscow calling.

Участвовал в боевых действиях на стороне ДНР в 2014–2015 годах.

В 2021 году создал Telegram-канал, а в 2022-м начал освещать военный конфликт России и Украины. Потом он говорил, что "разошёлся во взглядах с Z-патриотами". 

В августе 2023 года Андрея Куршина задержали, обвинив в распространении заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России. 1 сентября 2023 года его отправили под домашний арест. 

7 августа 2024 года Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор Андрею Куршину. Блогер получил 6,5 лет колонии общего режима. Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года. 

Андрей Куршин признан иностранным агентом на территории России.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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