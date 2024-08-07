Медики борются за жизнь Евгения Поддубного

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК, пришёл в сознание. Сейчас он находится в реанимации, как сообщили в Минздраве РФ.
Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Планируется провести телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных центров.
Информацию о его состоянии сообщил и.о. губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Патриотическая общественность была этим вечером весьма потрясена и опечалена известием о гибели героического военного корреспондента в результате попадания в его автомобиль FPV-дрона. Однако подтвердился только факт попадания дрона, самого журналиста военные спасли из сгоревшего автомобиля и в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
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