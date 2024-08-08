Трупы боевиков ВСУ повсюду. Дороги, леса и канавы Курской области завалены погибшими украинцами

Трупами националистов ВСУ завалены леса и дороги

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев не считается с потерями, пытаясь прорваться вглубь Курской области.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

По сообщениям военных корреспондентов, армия Украины пыталась сменить вектор продвижения и зайти в район станции Коренево. Но продвижение колонн ВСУ сейчас остановлено. Их добивает боевая авиация Рф, а также артиллеристы.

Трупы боевиков ВСУ всюду: на обочинах, в лесу, в придорожных канавах.

"Противник направился на Коренево, где располагается ж/д станция, через которую раньше ходил поезд на Киев. По состоянию на 4 часа утра российские войска остановили продвижение противника на этом направлении. Понеся потери, ВСУ были вынуждены откатиться", — пишет "Военное обозрение".