Киев не считается с потерями, пытаясь прорваться вглубь Курской области.
По сообщениям военных корреспондентов, армия Украины пыталась сменить вектор продвижения и зайти в район станции Коренево. Но продвижение колонн ВСУ сейчас остановлено. Их добивает боевая авиация Рф, а также артиллеристы.
Трупы боевиков ВСУ всюду: на обочинах, в лесу, в придорожных канавах.
"Противник направился на Коренево, где располагается ж/д станция, через которую раньше ходил поезд на Киев. По состоянию на 4 часа утра российские войска остановили продвижение противника на этом направлении. Понеся потери, ВСУ были вынуждены откатиться", — пишет "Военное обозрение".
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.