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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 8 августа.

"Курская битва"

Конечно, сейчас все наши взоры прикованы к приграничью Крурской области, где боевики ВСУ предприняли военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

Там всю ночь не умолкало — во врага летело всё что можно. В районе Коренево, Зеленого шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие на территорию России. С рассветом вытеснение бандеровцев продолжилось. Так же не прекращается наноситься огневое поражение по скоплению украинских сил вдоль госграницы РФ.

У городского поселения Коренево, куда во вчерашней неразберихе удалось заскочить разведгруппе ВСУ, националисты, которые планировали двигаться в сторону Рыльска, были остановлены. Бой закончился глубокой ночью, враг отполз.

Вечером экстренно переброшенные храбрые "Космонавты" — мотострелки Воздушно-космических войск РФ встали на пути наступающих штурмовиков спецназа ВСУ, пытающихся прорваться в Коренево и далее к Рыльску. В ходе ожесточённого сражения бандеровцы понесли потери, были отброшены и вернулись на свои позиции.

Артиллерия, ВКС и дроны более чем на 40 процентов сократили численный состав первого эшелона наступающей группы ВСУ в Сумской области. Но они продолжают подтягивать резерв, в том числе РСЗО Patriot для противодействия авиации РФ.

Оценочно в Курской области ещё трое суток до стабилизации. Также в кольце находится рота сил спецоперации (ССО) ГУР Украины. Сам глава Кирилл Буданов* сейчас в Сумах. Экс-президент Незалежной Владимир Зеленский тоже готовится к визиту в Сумы на выходные. Наверное, это для него рискованная затея.

Сообщается, что с дальних направлений в РФ возвращается ЧВК "Вагнер". Как и два года тому назад бойцы готовы из Африки броситься сразу в бой. Военкоры обещают скорые дальнейшие сюрпризы по этой теме.

Покровское направление

Здесь группировка войск "Центр" в ходе наступления заняла посёлок Сергеевку. В Желанном российские воины сперва заняли посёлковый совет, а затем ВСУ вообще покинули село.

Харьковское направление

На Волчанском участке бойцы группировки "Север" сорвали попытку врага переброски резервов через реку Волчью. Уничтожено 5 боевиков.

На Липцовском участке "Бесстрашные" сорвали две попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на позиции у села Глубокое. Артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили 10 боевиков.

За сутки потери врага составили более 350 человек (из них до 250 на Курском направлении).

Уничтожение группировки ВСУ, атаковавшей границу России, остается делом времени, но боевые действия пока продолжаются. Неонацисты пока сохраняют существенный наступательный потенциал в Харьковской области и ждут момента ввода в бой резервов.

Белгород

Помимо Курской области, Киев атакует Белгородскую — губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что за вчера регион был атакован 86 раз

От атак дронов и обстрелов пострадало 16 мирных граждан — 13 сейчас в медучреждениях, один в тяжёлом состоянии.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Начальник генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину о боях в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу сумы курская область владимир зеленский
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