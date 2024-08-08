В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами

Из Курской области никто из ВСУ не выйдет живым — ни техника, ни люди

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетные удары наносятся по тылам Украины, в этот раз работают "Искандеры" по Сумской области.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Русские разведчики вычислили место, где в подземном бункере находятся генералы ГУР, включая Кирилла Буданова*.

Накануне была информация о его приезде в штаб-бункер, а также, возможно, Владимира Зеленского. И вот сегодня по Сумам летят крылатые бомбы. Прямо сейчас ФАБ-1500 и ФАБ-3000 падают на головы неонацистов.

Время сейчас играет против Киева. Теперь уже совершенно очевидно, что из зашедших в Курскую область никто не выйдет живым. Ни техника, ни люди.

Также ночью наносились удары по аэродромам подскока в Одессе, Николаеве и Кировограде. Цели уничтожены. На данный момент там кружат разведчики РФ, идёт доразведка объектов.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.