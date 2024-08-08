В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами

Ракетные удары наносятся по тылам Украины, в этот раз работают "Искандеры" по Сумской области.
Русские разведчики вычислили место, где в подземном бункере находятся генералы ГУР, включая Кирилла Буданова*.
Накануне была информация о его приезде в штаб-бункер, а также, возможно, Владимира Зеленского. И вот сегодня по Сумам летят крылатые бомбы. Прямо сейчас ФАБ-1500 и ФАБ-3000 падают на головы неонацистов.
Время сейчас играет против Киева. Теперь уже совершенно очевидно, что из зашедших в Курскую область никто не выйдет живым. Ни техника, ни люди.
Также ночью наносились удары по аэродромам подскока в Одессе, Николаеве и Кировограде. Цели уничтожены. На данный момент там кружат разведчики РФ, идёт доразведка объектов.
* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.