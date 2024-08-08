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В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами

Из Курской области никто из ВСУ не выйдет живым — ни техника, ни люди

1:00
Силовые структуры

Ракетные удары наносятся по тылам Украины, в этот раз работают "Искандеры" по Сумской области.

Из Курской области никто из ВСУ не выйдет живым — ни техника, ни люди
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Русские разведчики вычислили место, где в подземном бункере находятся генералы ГУР, включая Кирилла Буданова*.

Накануне была информация о его приезде в штаб-бункер, а также, возможно, Владимира Зеленского. И вот сегодня по Сумам летят крылатые бомбы. Прямо сейчас ФАБ-1500 и ФАБ-3000 падают на головы неонацистов.

Время сейчас играет против Киева. Теперь уже совершенно очевидно, что из зашедших в Курскую область никто не выйдет живым. Ни техника, ни люди.

Также ночью наносились удары по аэродромам подскока в Одессе, Николаеве и Кировограде. Цели уничтожены. На данный момент там кружат разведчики РФ, идёт доразведка объектов.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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