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Курские пограничники вызвали огонь на себя в первые часы наступления ВСУ

Блогеры Readovka рассказали о подвиге курских пограничников

1:35
Силовые структуры

Курские пограничники, окружённые превосходящими силами противника, проявили невероятное мужество и героизм. Они сражались до последнего, не сдаваясь и не отступая, даже когда враг подошёл вплотную к заставе.

Блогеры Readovka рассказали о подвиге курских пограничников
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Российские военнослужащие стояли насмерть, не имея права на славу, но во славу своей державы. Их подвиг навеки вписан в историю как символ несгибаемой воли и непобедимого духа.

Источники Readovka сообщают, что именно на одной из пограничных застав русские военнослужащие встретили подлого врага первыми. Они стояли до конца, несмотря на разрывы снарядов и свист пуль. И когда враг подошёл вплотную, они сделали то, что должно было быть сделано — вызвали огонь на себя.

С бессмертным подвигом и вечной памятью курские пограничники уходили в вечность, унося с собой память о зверствах врага, чьи руки оказались обагрёнными кровью мирных людей.

Примечательно, что свой подвиг курские пограничники совершили в годовщину разгрома фашистов на Курской дуге и в 25-ю годовщину подвига дагестанских ополченцев, которые в 1999 году первыми встретили отряды террористов из Чечни. 

Хотелось бы надеяться, что как для террористов из Ичкерии "начало конца" было положено во время нападения на Дагестан, так и для террористов из "страны 404" нынешнее наступление на Курскую область станет "моментом невозвращения". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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