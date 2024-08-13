Российская армия отразила несколько попыток прорыва ВСу в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области практически остановлено

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России продолжает отражать вторжение противника на территорию нашей страны.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

За сутки подразделения группировки войск "Север" с помощью армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике на территорию России в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.

Также была отражена атака подразделений 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в направлении Мартыновки. В результате были уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

В ходе зачистки населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 военнослужащих и четыре бронетранспортёра "Страйкер". Также были взяты в плен шесть военнослужащих ВСУ. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Всего за сутки было уничтожено до 420 военнослужащих ВСУ, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь бронетранспортёров, боевых машин пехоты, 43 боевые бронемашины, 31 автомобиль, одну реактивную систему залпового огня и одно орудие.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других бронемашин, 78 автомобилей, четыре зенитно-ракетных комплекса, две реактивные системы залпового огня и 14 орудий.

Операция по уничтожению сил противника продолжается.