В России создали принципиально новый наземный беспилотник

"Здесь жнец. Ну что, парни, готовы?": в России создали реальную технику из игры на ПК

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На форуме "Армия-2024" представили боевого робопаука, который напоминает роботизированную пулемётную установку "Жнец" из игры "Command&Conquer 3". Он может передвигаться как на лапах, так и на колёсах, в зависимости от местности. Робопаук способен нести груз весом до 50 килограммов и стрелять из двух 7,62-миллиметровых пулемётов.

Фото: commons.wikimedia.org by 1zoom.ru

Таким образом, как в игре, это мощный противопехотный беспилотник, основной целью которого является уничтожение живой силы противника и лаже легкобронированной техники.