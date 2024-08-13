В России создали принципиально новый наземный беспилотник

На форуме "Армия-2024" представили боевого робопаука, который напоминает роботизированную пулемётную установку "Жнец" из игры "Command&Conquer 3". Он может передвигаться как на лапах, так и на колёсах, в зависимости от местности. Робопаук способен нести груз весом до 50 килограммов и стрелять из двух 7,62-миллиметровых пулемётов.
Таким образом, как в игре, это мощный противопехотный беспилотник, основной целью которого является уничтожение живой силы противника и лаже легкобронированной техники.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.