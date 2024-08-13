Дмитрий Медведев рассказал, что ущерб от вторжения в Курскую область подсчитают и взыщут с противника

Дмитрий Медведев намерен взыскать с противников России ущерб за вторжение

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Медведев сообщил, что обсуждал с президентом Владимиром Путиным вопрос о формировании реестра ущерба, нанесённого России со стороны Украины.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По словам Медведева, руководство Курской области должно содействовать в создании информационной базы, которая в дальнейшем будет использована "для предъявления к оплате" Украине.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в той или иной форме обязательно взыщет ущерб, причинённый стране. Ранее он говорил, что Россия взыщет ущерб со стороны Украины и её покровителей.