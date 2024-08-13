Молдавия не признаёт факты использования истребителей F-16 с её территории

Министерство иностранных дел России передало через временного поверенного в делах Молдавии призыв строго придерживаться нейтрального статуса.
Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться на аэродромах в Молдавии.
В ответ на это МИД Молдавии заявил, что страна не будет размещать у себя F-16 для использования в воздушном пространстве Украины. Республика является нейтральным государством, и власти продолжат соблюдать этот принцип, подчеркнули в министерстве.
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