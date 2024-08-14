Гибнут пачками. В Курской области у ВСУ нет оборонительных сооружений, рубежи держат "мясом"

ВСУ вынуждены удерживать периметр в Курской области только за счёт живой силы

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новая линия фронта на Курском приграничье составляет почти 130 километров.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в Генштабе ВСУ.

При этом, по словам ресурса, боевики армии Украины "должны удерживать весь периметр за счёт живой силы", поскольку оборонительных сооружений там нет вообще.

На данный момент главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский вынужден перебрасывать новый резерв для постоянного снабжения и удержания флангов. Именно так было при обороне Артёмовска, при этом армия России использует беспилотники и ВКС по подразделениям националистов.