В Нижнем Новгороде схватили предателя, помогавшего телефонным мошенникам с Украины

В Нижегородской области был задержан мужчина по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Состав преступления заключался в том, что он способствовал телефонным мошенникам с Украины в получении финансирования ВСУ путём обмана россиян. Поскольку он делал это осознанно, то была инкриминирована статья о госизмене.

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По предварительным данным, он оказывал помощь телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону информационному агентству ТАСС.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали двух молодых людей, занимавшихся созданием фейковых новостей о российской армии.