В Нижегородской области был задержан мужчина по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Состав преступления заключался в том, что он способствовал телефонным мошенникам с Украины в получении финансирования ВСУ путём обмана россиян. Поскольку он делал это осознанно, то была инкриминирована статья о госизмене.
По предварительным данным, он оказывал помощь телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону информационному агентству ТАСС.
Ранее в Нижнем Новгороде задержали двух молодых людей, занимавшихся созданием фейковых новостей о российской армии.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.