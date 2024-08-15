Попытка ВСУ атаковать Белгородскую область закончилась неудачей и привела к гибели многих украинских боевиков. Почти все выжившие получили ранения в результате интенсивного огня. Об этом пишет Washington Post со слов трёх украинских военных, которые пожелали остаться анонимными.
Солдаты и командир ВСУ рассказали изданию, что Белгородская область была хорошо подготовлена к нападению: установлены противотанковые заграждения и мины. Части ВСУ почти сразу же подверглись интенсивным обстрелам со стороны артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.