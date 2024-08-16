Сотрудники "Народного фронта" погибли под обстрелом

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два сотрудника "Народного фронта" погибли, ещё один был ранен в приграничном районе Курской области в результате прямого попадания снаряда в их автомобиль. Об этом сообщили в самом "Народном фронте".

Погибшие — Николай Ковалев, медик гуманитарной миссии, и Давид Соколов, координатор по СМИ. Они помогали эвакуировать мирных жителей.

Руководство ОНФ выразило соболезнования родным и близким. Будет решаться вопрос о представлении к наградам погибших. Поскольку оба погибших не были комбатантами, то их целенаправленная ликвидация может расцениваться как военное преступление ВСУ.