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Российские войска нанесли ряд поражений ВСУ на курском направлении

1:12
Силовые структуры

На курском направлении группировка "Север" продолжает выявлять и уничтожать диверсионные группы противника. Это происходит южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка, о чём сообщает Министерство обороны РФ.

Российские войска нанесли ряд поражений ВСУ на курском направлении
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov), CC BY 4.0

Также были отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате противник потерял один танк, пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка и Снагость.

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая шесть танков и пусковую установку MLRS. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих и 50 танков.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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