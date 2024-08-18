Российские войска нанесли ряд поражений ВСУ на курском направлении

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На курском направлении группировка "Север" продолжает выявлять и уничтожать диверсионные группы противника. Это происходит южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка, о чём сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov), CC BY 4.0

Также были отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате противник потерял один танк, пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка и Снагость.

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая шесть танков и пусковую установку MLRS. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих и 50 танков.