Искусственный интеллект на СВО: как работает, где применяют, какие вооружения используют, как изменился ход военных действий

С появлением искусственного интеллекта изменился ход боевых действий. Как его используют в ходе СВО?

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Российские военные широко используют искусственный интеллект (ИИ) в рамках специальной военной операции на Украине. Как рассказал Pravda.Ru кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт Андрей Головатюк, с появлением ИИ изменился ход боевых действий.

Фото: Минобороны России

"Сейчас, во-первых, искусственный интеллект используется очень широко в разведке, используется в артиллерии, используется в космических войсках, поэтому, естественно, меняются формы и методы войны. Если мы вспомним, 200-300 лет назад основную роль играла конница, потом основную роль, даже в годы Великой Отечественной войны, играли танки, очень существенно поменялась роль с появлением пулеметов. Сейчас с появлением высокого интеллекта, дронов и космической разведки, соответственно, меняется тактика действий, стратегия, поэтому, естественно, военная машина не стоит на месте, военная мысль не стоит на месте, военное искусство не стоит на месте, всё развивается с учетом новых технологий, в том числе и искусственного интеллекта", — рассказал эксперт.

По его словам, искусственный интеллект сейчас используется в дронах, различных системах распознавания, оповещения "свой или чужой". При этом здесь речь идёт о высоком ИИ, доступа к которому у простых гражданских лиц нет.

"ИИ, конечно очень помогает в ходе СВО. Но это специальные каналы связи, они защищенные, и простой, скажем так, гражданин туда доступа не имеет, потому что это закрытые каналы связи, по которым это всё происходит", — заключил Головатюк.

В апреле генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказывал, что в ходе специальной военной операции (СВО) стороны конфликта используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с двумя типами искусственного интеллекта. В первом случае ИИ помогает попасть, во втором — навигация по изображению с камеры, в ходе которой проводится сопоставление получаемых изображений местности с загруженными в память данными (машинное зрение).

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Некоторые из наиболее известных приложений искусственного интеллекта включают в себя передовые поисковые системы (например, Google Search); рекомендательные системы (используемые YouTube, Amazon и Netflix); взаимодействие посредством человеческой речи (например, Google Assistant, Siri и Alexa); автономные транспортные средства (например, Waymo); генеративные и творческие инструменты (например, ChatGPT, Apple Intelligence и искусство искусственного интеллекта); а также сверхчеловеческую игру и анализ в стратегических играх (например, шахматы и го).

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).