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Западные эксперты предрекают крах для Киева после атаки на Курскую область

ВСУ атаковали Курскую область: последствия
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Силовые структуры » Военные новости

ВСУ нанесли удар по Курской области, но это не изменит ход конфликта, и Киев не сможет вернуть Крым и новые российские территории обратно под контроль Украины. Об этом сообщает французский новостной журнал Le Point.

ВСУ атаковали Курскую область: последствия
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Журнал отмечает, что разница в силах так велика, что мысль о возврате Украиной всех утраченных с 2014 года, а также в феврале 2022 года, территорий выглядит нереалистичной.

Журналисты Le Point выражают сомнение, что Киев сможет и дальше рассчитывать на щедрую помощь от Вашингтона, независимо от того, кто станет новым президентом США.

ВСУ несут значительные потери и истощаются. США потратили более полугода на согласование военной помощи Украине на сумму $60,8 млрд, пишет издание Военные новости.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом. Расположен на севере Украины, на реке Днепр, является центром Киевской агломерации.

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., «Ди-Си»). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город «Ди-Си» или «Вашингтон, Ди-Си».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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