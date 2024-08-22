Гибель армии ради "медиаперемоги".Киев готов разменять Донбасс на наведение шороха у границы России

У Брянской и Белгородской областей Киев скопил большую группировку войск

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группировка войск "Север" сообщает, что около Брянской и Белгородской областей Киев накопил немалую группировку войск.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Войска для дальнейших ударов включают в том числе и наёмников.

Напрашиваются выводы, что план ВСУ в Курской области был неплох, но козырей у ВСУ больше нет. Далее только мясные штурмы и огромные потери, пишет "Военная хроника". Также понятно, что от ударов в приграничье враг не отказался и теперь надо внимательно отслеживать происходящее.

И самое главное — Киев, похоже, официально готов разменять Донбасс на наведение шороха у госграницы РФ. Поэтому сюда стянули наиболее боеспособных.

Медийная победа Александру Сырскому и Генштабу ВСУ очень нужна. Но нужно понимать, что штурмовать застройку как в Артёмовске, или выковыривать неонацистов из укреплений как в Авдеевке, тоже не придётся.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський; род. 26 июля 1965, Новинки, Петушинский район, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал-полковник (2020), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.