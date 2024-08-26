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"Культурная битва": Египет требует от Германии вернуть легендарный бюст Нефертити

Египет попросил у ФРГ вернуть бюст Нефертити
1:45
Силовые структуры » Военные новости

Между Египтом и Германией возник дипломатический спор из-за знаменитого бюста царицы Нефертити. Египетские власти настаивают на возвращении древнего артефакта на родину.

Египет попросил у ФРГ вернуть бюст Нефертити
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Неожиданный культурный конфликт разгорелся между Египтом и Германией. Египет официально потребовал от Германии вернуть бюст царицы Нефертити, который находится в Берлинском музее.

Как сообщает РИА "Новости", глава Высшего совета по делам древностей Египта Захи Хавас заявил, что бесценный памятник, возраст которого составляет около 3300 лет, был незаконно вывезен из Египта в 1913 году по поддельным документам.

Египет уже не раз обращался к Германии с требованием о репатриации бюста, но получал отказ. Однако в последние годы Берлин признал, что имеются доказательства незаконного вывоза артефакта, и выразил готовность его вернуть.

Статуэтка из известняка, изображающая Нефертити, жену фараона Эхнатона, возглавляет список культурных ценностей, которые Египет стремится вернуть из-за рубежа.

Памятник был обнаружен в 1912 году немецким египтологом Людвигом Борхардтом во время раскопок в Тель-эль-Амарне, где при фараоне Эхнатоне находилась столица Ахетатон. Бюст был найден в мастерской древнеегипетского скульптора Тутмоса вместе с другими скульптурами, изображавшими Эхнатона и его окружение. В 1913 году бюст Нефертити, намеренно поврежденный наложенным гипсом, был вывезен в Германию по фальшивым документам.

Уточнения

Неферти́ти (Нефер-Неферу-Атон Нефертити, др.-егип. Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty, «Прекрасная красота Атона, красавица пришла»; около 1370—1330 годов до н. э.) — «главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV, около 1351—1334 годов до н. э.). Время правления Эхнатона и Нефертити, известное как «амарнский период», ознаменовалось религиозной реформой (атонизм), когда главным божеством провозгласили бога Атона. Роль самой царицы в проведении «солнцепоклоннического переворота» спорна. Дискуссионной в научной среде остаётся идентификация Нефертити с фараоном-женщиной Нефернефруатон, вероятно, правившей около 2 лет. Царица широко известна благодаря обнаруженному в 1912 году экспедицией Людвига Борхардта своему скульптурному бюсту (ныне представлен в Новом музее Берлина) в реалистичной манере амарнского искусства. Автором скульптуры считается скульптор Тутмос, в руинах мастерской которого бюст найден.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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