Сырский предложил Зеленскому снять войска с Курской области для удара на Покровском направлении

Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом со ссылкой на свой источник в Генштабе пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Для удара по наступающим российским войскам на Покровском фронте необходимо на время остановить Курскую операцию, предлагает главком ВСУ.

Армия Украины пока сохраняет дорогу с Покровска на Константиновку. И используя две группировки предлагается нанести фланговый удар с севера по наступающей армии РФ в районе Воздвиженки.

Уточнения

Покро́вск (укр Покровськ; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром. Покровск — центр угольной промышленности Украины. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог.