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Сырский предложил Зеленскому снять войска с Курской области для удара на Покровском направлении

Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Силовые структуры

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении.

Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом со ссылкой на свой источник в Генштабе пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Для удара по наступающим российским войскам на Покровском фронте необходимо на время остановить Курскую операцию, предлагает главком ВСУ.

Армия Украины пока сохраняет дорогу с Покровска на Константиновку. И используя две группировки предлагается нанести фланговый удар с севера по наступающей армии РФ в районе Воздвиженки.

Уточнения

Покро́вск (укр Покровськ; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром. Покровск — центр угольной промышленности Украины. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог.

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